Жители нескольких поселков Ленобласти остались без электричества в рекордный мороз

Жители нескольких населенных пунктов во Всеволожском районе Ленобласти остались без электричества в рекордный мороз.

Перебои с электричеством начались вечером 5 декабря и совпали с установлением 20-градусных морозов. О ситуации рассерженные жители рассказали в соцсетях.

«Горячей воды нет, отопления нет. На улице -16 на данный момент. Куда звонить?» — написал житель частного дома в паблике «Токсово онлайн» ВКонтакте.

Пользователи также пожаловались на отключение электроснабжения в посёлое «Рыжики» и садоводствах «Строитель» и «Дружное-3».

««СНТ «Лазурное», нет электричества», — написал подписчик.

Некоторым жителям удалось дозвониться до аварийной службы , там заверили, что ремонтные работы идут. Когда они закончатся, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ночью ударят морозы до -26 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.