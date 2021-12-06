В Ленобласти ночью ударят морозы до -26 градусов

Во вторник, 6 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Ветер ожидается северо-восточный, северный слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -14…-19 градусов, местами похолодает до -22…-26 градусов, днем температура воздуха будет держаться на уровне -9…-14 градусов, местами ожидается -17 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!