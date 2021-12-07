В Ленобласти «экоактивисты» с фейками вышли на протесты против мусоропереработки

Некие "экоактивисты" посчитали, что заводы будут строить не в карьерах, а в лесах поблизости. Фото: pixabay

Некие "экоактивисты" посчитали, что заводы будут строить не в карьерах, а в лесах поблизости. Фото: pixabay

В Ленинградской области начались протесты против планов по строительству мусороперерабатывающих заводов, которые жители региона и экологи требуют уже несколько лет.

Как сообщает Online47, областные власти для проведения мусорной реформы собрали пожелания жителей и рекомендации экспертного сообщества. Упор решили сделать на сокращении количества, а после закрытия на рекультивацию всех действующих полигонов; отказе от утилизации отходов; строительстве к 2024 году не менее трех мусороперерабатывающих заводов, а также полном отказе от мусоросжигания.

Однако вместе с объемами собственного мусора в пределах 800 тысяч тонн в год Ленобласти придется принять свыше 2 миллионов тонн отходов от Петербурга, поскольку закон запрещает размещать полигоны в границах Северной столицы.

Но и тут властям удалось договориться путем выбора единого регоператора, который возьмет на себя строительство заводов в 47 регионе и систему обращения с отходами в Петербурге. По итогам конкурса выбрали «Невского экологического оператора».

Самым простым способом закрыть все вопросы с переработкой отходов было бы строительство мусоросжигающих заводов, однако от этой идеи отказались — люди бы не поддержали.

Почти весь 2020 год в области обсуждали, какую технологию мусоропереработки стоит выбрать. Остановиться решили на технологии глубокой переработки мусора в топливный гранулят – SRF, которая популярна во многих экопродвинутых странах, в том числе Финляндии, Швейцарии и Германии.

После такой переработки остаются «хвосты» — до 35% неперерабатываемых остатков, которые каким-то образом придется утилизировать. Но и здесь нашли компромисс: было решено использовать землю старых отработанных карьеров и утилизировать мусор вместе с грунтом, а после высаживать на земле новые деревья.

Для размещения мусороперерабатывающих заводов и рекультивации выбрали карьеры «Островский» в Выборгском районе и карьер «Дубровский» во Всеволожском районе. Через эту землю не проходят грунтовые воды, а значит даже незначительные промышленные стоки не представляют угрозы загрязнения.

Но на днях в Ленобласти вновь начались протесты против всех этих планов. Катализатором стало незаконное решение «Невского экологического оператора» одновременно объявить конкурс на проведения изыскательных работ, а также на проектирование. Регоператор решил обойти общественные слушания и утверждение региональной территориальной схемы по обращению с отходами.

Областное правительство уже направило весьма жесткое требование к «НЭО» отменить незаконный конкурс и провести процедуры в порядке законодательства. Но от внимания экоактивистов это не ускользнуло.

Люди всполошились и из-за дефицита информации. Пока «НЭО» молчит, население довольствуется домыслами и фейками, которые активно распространяются по сети. Некие «экоактивисты» посчитали, что заводы будут строить не в карьерах, а в лесах поблизости. И для этого вырубят сотни гектаров леса, а вместо заводов вообще построят полигоны под захоронение.

На протестных акциях, как пишет издание, были замечены профессиональные активисты, провоцирующие фейковые скандалы по всей Ленобласти. Более того, большая часть протестующих — петербуржцы, которые требуют вывозить свой мусор за пределы города — то есть в область. Но и в Ленобласти активисты не согласны реализовать мусорную реформу, необходимую двум регионам. При этом они не утруждаются поисками внятных аргументов и альтернатив для обсуждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти появится пять комплексов для переработки мусора.