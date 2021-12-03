В Петербурге и Ленобласти появится пять комплексов для переработки мусора

В Петербурге и Ленобласти появится пять комплексов для переработки мусора. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти появится пять комплексов для переработки мусора. Фото: pixabay.com

В Ленобласти и Санкт-Петербурге появится пять мусороперерабатывающих комплексов.

«Невский экологический оператор» объявил конкурс на проектно-изыскательные работы по созданию комплексов для переработки мусора. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стартовая цена на проведения конкурса составила около полумиллиарда рублей. Согласно документу, в Санкт-Петербурге разместят два комплекса по переработке отходов, один из которых на Волховском шоссе, а другой — в поселке Левашово. Площадь таких пунктов составит порядка 18,3 гектара на Волховском шоссе и 22 гектара в Левашово.

В районе Брандовка, Островском и на Дубровке также появятся новые мусороперерабатывающие комплексы по 5,5 гектаров, 126,5 и 112,6 гектара.

Завершить проектирование комплексов планируется к декабрю 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала января 2022 года в Петербурге начнет работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.