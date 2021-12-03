В Комитете по природопользованию отметили, что новая система по вывозу с мусора очень удобна

В Комитете по природопользованию отметили, что новая система по вывозу с мусора очень удобна. Фото: pixabay

В Комитете по природопользованию отметили, что новая система по вывозу с мусора очень удобна. Фото: pixabay

С начала января 2022 года в Северной столице начнет работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также будет осуществляться вывоз мусора по новой системе.

О преимуществах новой системы, по которой будет вывозиться мусор из города, рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков в эфире программы «Петербург — город решений» на телеканале «Санкт-Петербург».

Казаков отметил, что мусор будет вывозиться по новым правилам. По его словам, основная задача заключается в формировании четкого, прозрачного плана по обращению с отходами.

«Если на сегодняшний день у нас с площадок мусор вывозится, и жители зачастую даже не знают, куда уехали их отходы, доехали они до специализированного полигона или были где-то свалены в лесах и полях. Новая система позволит все эти процессы, начиная с транспортировки, заканчивая экологической безопасным размещением, взять под контроль, направить все объемы отходы к специализированным объектам», — отмечает Иван Казаков.

Единый региональный оператор должен обеспечить се процессы обращения с отходами. Контроль этот процесс с использованием технических средств будут городские власти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за жалобы ФАС ООО «Парк 16» в Петербурге был остановлен конкурс по выбору компании, которая осуществила бы вывоз мусора в городе.