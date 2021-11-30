Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен из-за жалобы УФАС

Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен из-за жалобы УФАС
Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен из-за жалобы УФАС. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге был остановлен конкурс по выбору компании, которая осуществила бы вывоз мусора в городе, из-за жалобы УФАС ООО «Парк 16».

В ходе аукциона должны были заключить контракт на сумму до 855 млн рублей, но в УФАС ООО «Парк 16» пожаловались на действия Невского экологического оператора. Соответствующая информация о приостановке аукциона есть на сайте госзакупок.

Жалоба поступила 26 ноября, в минувшую пятницу. В ней говорится об аукционе по перевозке отходов с территории Пушкинского, части Невского (МО Ивановский, МО Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое) и Колпинского районов на сумму 855 млн рублей. Помимо «Парка 16» за победу боролись ООО «Эко Васт» и ООО «Ресурс Атэ».

Заявку, которая остановила конкурс, посчитали не соответствующей требованиям. По мнению представителей «Парка 16», заказчик отнесся к рассмотрению заявок формально, в связи с этим срок определения победителя по вывозу мусора сдвигается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что АО «Невский экологический оператор» определили перевозчиков твердых коммунальных отходов в Северной столице, Перевозчиком в районах-победителях стал «Автопарк №1» и «Новый Свет-ЭКО».

"невский экологический оператор" аукцион вывоз мусора ленобласть новости СПб УФАС по Петербургу


 

Новости партнеров
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен ...
Владелец пятизвездочного отеля в Петербурге задолжал более 5,2 млрд рублей
В связи со снегопадом скорость на КАД ограничили до 70 км/ч
«Ласточка» из Пскова опоздала в Петербург из-за снегопада
Автобус заблокировал движение на Некрасова и Фонтанной
Петербуржцы на «Черную пятницу» покупали лампочки и конструкторы
ДТП в Кингисеппском районе унесло жизни четырех человек
В Кировском районе в почтовом ящике нашли предмет, похожий на гранату