Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен из-за жалобы УФАС

Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен из-за жалобы УФАС. Фото: Pixabay

Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен из-за жалобы УФАС. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге был остановлен конкурс по выбору компании, которая осуществила бы вывоз мусора в городе, из-за жалобы УФАС ООО «Парк 16».

В ходе аукциона должны были заключить контракт на сумму до 855 млн рублей, но в УФАС ООО «Парк 16» пожаловались на действия Невского экологического оператора. Соответствующая информация о приостановке аукциона есть на сайте госзакупок.

Жалоба поступила 26 ноября, в минувшую пятницу. В ней говорится об аукционе по перевозке отходов с территории Пушкинского, части Невского (МО Ивановский, МО Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое) и Колпинского районов на сумму 855 млн рублей. Помимо «Парка 16» за победу боролись ООО «Эко Васт» и ООО «Ресурс Атэ».

Заявку, которая остановила конкурс, посчитали не соответствующей требованиям. По мнению представителей «Парка 16», заказчик отнесся к рассмотрению заявок формально, в связи с этим срок определения победителя по вывозу мусора сдвигается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что АО «Невский экологический оператор» определили перевозчиков твердых коммунальных отходов в Северной столице, Перевозчиком в районах-победителях стал «Автопарк №1» и «Новый Свет-ЭКО».