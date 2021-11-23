Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге

Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге . Фото: pixabay.com

Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге . Фото: pixabay.com

АО «Невский экологический оператор» нашел перевозчиков твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге.

В Северной столице были найдены перевозчики мусорных отходов. Самым крупным по стоимости оказался лот на перевозку твердых коммунальных отходов в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена крупнейшего по стоимости лота — 7,2 млрд рублей. Перевозчиком в районах-победителях стал «Автопарк №1» и «Новый Свет-ЭКО». Контракт будет заключен с ООО «Эко Лэнд».

Второй лот ценой в 3,5 миллиарда забрали Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Невский, Петроградский, Приморский и Центральный районы.

Третий лот с начальной ценой 855 млн рублей достался «Ресурс Атэ», куда вошли Пушкинский, Невский и Колпинский районы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября был объявлен конкурс на вывоз мусора из шести городских районов среди которых Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский, Невский и Колпинский.