Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге

Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге
Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге . Фото: pixabay.com

АО «Невский экологический оператор» нашел перевозчиков твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге.

В Северной столице были найдены перевозчики мусорных отходов. Самым крупным по стоимости оказался лот на перевозку твердых коммунальных отходов в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена крупнейшего по стоимости лота — 7,2 млрд рублей. Перевозчиком в районах-победителях стал «Автопарк №1» и «Новый Свет-ЭКО». Контракт будет заключен с ООО «Эко Лэнд».

Второй лот ценой в 3,5 миллиарда забрали Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Невский, Петроградский, Приморский и Центральный районы.

Третий лот с начальной ценой 855 млн рублей достался «Ресурс Атэ», куда вошли Пушкинский, Невский и Колпинский районы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября был объявлен конкурс на вывоз мусора из шести городских районов среди которых Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский, Невский и Колпинский.

АО "Невский экологический оператор" коммунальные отходы конкурс ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Малышева рассказала про самую опасную позу во время сна
Малышева рассказала про самую опасную позу во время сна
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подведены итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге
На борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин
Песков прокомментировал вероятность продления новогодних каникул из-за ковида
COVID-19 в мире подхватили уже более 258 млн человек
В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Сильный пожар на шоссе Революции удалось локализовать
Петербургский эколог пояснил, опасна для финская АЭС
Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пулково