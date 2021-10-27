«Невский экологический оператор» объявил конкурс на вывоз мусора в 6 районах Петербурга

В Северной столице объявлен конкурс на вывоз мусора из шести городских районов среди которых Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский, Невский и Колпинский.

Весь вывезенный мусор отправят на полигоны под Гатчину, Лугу и Выборг. Общая стоимость сбора и транспортировки мусора оценили в 1,4 миллиарда рублей. Об этом появилась информация на сайте госзакупок.

Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов обойдется в 540 602 743 рублей. На вывоз мусора из Пушкинского, Невского и Колпинского районов планируется выделить 855 609 853 рублей.

Доставка мусора будет осуществляться на большое расстояние. Самосвалам с тоннами мусора придется ехать десятки километров от городских помоек до полигона.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 12 ноября 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что региональный оператор будет работать по единым стандартам в рамках единого установленного тарифа. Для АО «Невский экологический оператор» был сформирован перечень поручений, среди которого есть пункт, когда оператору рекомендуется обеспечить взаимодействие со специалистами районных администраций.