Северная столица переходит на новые правила обращения с отходами

Северная столица переходит на новые правила обращения с отходами. Фото: комитет по природопользованию

Северная столица переходит на новые правила обращения с отходами. Фото: комитет по природопользованию

АО «Невский экологический оператор» принял статус регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Теперь эта организация обязана обеспечить деятельность по осуществлению полного цикла обращения с твердыми коммунальными отходами от контейнерной площадки до объектов обработки, утилизации и размещения.

Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщила, что с введением нового института услуга по обращению с отходами станет коммунальной. Региональный оператор будет работать по единым стандартам в рамках единого установленного тарифа.

«Комплекс работ по текущему содержанию контейнерной площадки и поддержанию территории вокруг нее в надлежащем санитарном состоянии должен осуществляться в рамках установленного порядка», — заявил заместитель председателя комитета Иван Казаков.

Также для АО «Невский экологический оператор» был сформирован перечень поручений, среди которого есть пункт, когда оператору рекомендуется обеспечить взаимодействие со специалистами районных администраций, жилищных агентств и управляющими компаниями.

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