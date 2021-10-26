На премию «Город действия» в номинации «Экологический Петербург» претендуют 19 проектов

В этом году интернет-издание «Мойка78» в третий раз проводит премию «Город действия», участники которой предлагают свои проекты, направленные на улучшение Санкт-Петербурга и его экологии в частности.

В общей сложности свои идеи выдвинули на премию 64 команды, из них 19 посвящены заботе об окружающей среде. Голосовать за лучшие проекты будут до 27 октября, а 28 октября Мойка78 подведет итоги и выберет лучших. Генеральный спонсор премии «Город действия» — Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнером проекта выступает сервис доставки «Достаевский».

«Очень приятно видеть среди номинантов не просто неравнодушных людей, но и наших партнёров по общему делу. Например, с музеем «PRO мусор» в июне этого года на «Зелёном марафоне» Сбера мы представили экостатую «Бегущий по планете». Арт-инсталляция привлекает внимание к вопросам защиты окружающей среды. В целом, эта тема для нас крайне интересна. Причём часто инициатива поддержать её исходит не только от компании в целом, но и от самих сотрудников банка. Например, в сентябре активисты из нашей команды вместе с компаниями экосистемы Сбера, представителями бизнеса и культуры организовали 24-часовую благотворительную беговую эстафету, объявив сбор средств для поддержки программы сохранения балтийской кольчатой нерпы», — заметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Победителей премии выберут в пяти номинациях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург», «Градозащитный Петербург», «Мой квартал» и «Социальная Ленобласть».

В номинации «Экологическое движение Петербурга участвуют:

Чистые Игры

Это командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы.

Чистый город

Проект борется с грязью и мусором в местах общего отдыха, зелёных зонах, набережных, пляжах.

Экодвижение «Мусора.Больше.Нет», СПб и ЛО

Это общественная экологическая организация. Деятельность проекта включает в себя: экоуроки в школах, корпоративное обучение, выступления на мероприятиях, онлайн-курсы, фестивали, акции, праздники чистоты.

Экологическое движение «РазДельный Сбор»

Проект стимулирует появление и развитие новой системы обращения с отходами.

Гриб Грибыч — Чистый Лес

Волонтерский проект по очистке лесов и прибрежных территорий, к которому может присоединиться любой желающий.

Экологический комитет СПГХПА

Эко-комитет СПБГХПА им. А.Л. Штиглица. Это объединение студентов, реализующее регулярное участие и организацию городских акций, мероприятий, мастер-классов и субботников.

Крышечки ДоброТЫ

Проект привлекает детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач.

Пошли-поехали

Проект старается сделать город безопаснее, доступнее, комфортнее и здоровее для всех, кто передвигается по нему пешком, на инвалидной коляске, велосипеде, самокате или даже автомобиле.

ЭкоПроект «Зелёнка»

Проект осуществляет экологическое просвещение, координацию экологических инициатив, поддержку благотворительных акций по сбору и вывозу вторсырья, участие в экологических форумах и сотрудничество с природоохранными организациями, бесплатный приём вторсырья у населения.

Сдавать и не сдаваться!

Экологический и социальный проект, помогающий людям реализовать принципы 3R, объединяя при этом различные структуры — волонтерские проекты, представителей бизнеса.

#ЗАберег Защитим Жемчужный берег. «За берег» (ранее «Защитим Жемчужный берег»)

Инициативная группа жителей, которые объединились с целью сохранения и развития береговой линии Финского залива в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Экоквест «Охота на колёса».

Экологический командный квест, цель которого — ликвидировать свалки покрышек на природе.

Благотворительные магазины «Спасибо!»

«Спасибо!» ― это организация, работающая по принципам социального предпринимательства.

Деревья Петербурга

Группа создана в поддержку деревьев и других зеленых насаждений в городе, особенно уличных.

Фудшеринг Санкт-Петербург

Движение, объединившее активистов, выступающих против утилизации пригодных в пищу продуктов питания.

Круг Жизни: сдай макулатуру — посади дерево!

Движение по совершенствованию среды обитания для нынешнего и будущих поколений, осуществляющее обмен макулатуры и/или пластика на саженцы растений.

Музей «PRO мусор»

В апреле 2019 года команда начала строительство выставочного комплекса «PRO мусор», посвященного вопросам эффективного использования отходов.

Проект «Пакет в пакет»

Цель проекта: снижение потребления ресурсов и уменьшение количества возникновения отходов в России путем отказа от избыточной и вредной упаковки товаров.

Органика – не мусор | СПб и Ленобласть

Проект направлен на уменьшение количества неперерабатываемых пищевых отходов у населения и их использование в замкнутом цикле для получения новых ресурсов в виде удобрения – компоста.