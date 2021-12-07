В Гатчинском районе загорелся частный дом

Во вторник, 7 декабря, в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:25 мск. Местные жители в поселке Сусанино заметили дым и вызвали экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 105 пожарной части противопожарной службы и 42 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 36 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось с 12:59 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.