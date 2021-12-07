В Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости

Пожар случился в доме на улице Стойкости. Фото: скриншот "Яедекс.Карты"

Пожар случился в доме на улице Стойкости. Фото: скриншот "Яедекс.Карты"

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел третий за ночь пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось во вторник, 7 декабря, по адресу: улица Стойкости, дом №26, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:43. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 15 кв. метров.

В 07:20 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один пожар в Кировском районе случился в доме на улице Трефолева. Там огонь охватил двухкомнатную квартиру. До этого спасатели тушили машину на проспекте Стачек. недалеко от дома 170 загорелся автомобиль марки «Audi».