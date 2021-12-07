Двухкомнатная квартира на Трефолева горела больше часа ночью

Пожар случился в доме на улице Трефолева. Фото: "Яедекс.Карты"

Пожар случился в доме на улице Трефолева. Фото: "Яедекс.Карты"

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось во вторник, 7 декабря, по адресу: улица Трефолева, дом №5. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:47. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

В 4:06 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Полюстровском проспекте полыхающий гараж-мотоцентр тушили по повышенному рангу 47 спасателей. Огнеборцы прибыли к месту ЧП на 12 единицах спецтехники. Из-за угрозы распространения пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис