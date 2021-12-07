На Полюстровском полыхающий гараж-мотоцентр тушат по повышенному рангу 47 спасателей

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил гараж-мотоцентр.

Возгорание случилось во вторник, 7 декабря, по адресу: Полюстровский проспект, дом 59. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:06. К месту происшествия оперативно были направлены 47 спасателей на 12 единицах спецтехники

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, происходит горение в гараже-мотоцентре, площадь уточняется. Из-за угрозы распространения в 04:36 пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис

Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на проспекте Маршала Блюхера, который разгорелся в ночь с пятого на шестое декабря, удалось выжить кошке хозяйки. Животное упало с одиннадцатого этажа. Пожар случился в однокомнатной квартире, в результате чего погибла девушка. Однако хозяйке удалось спасти своего питомца.