Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа

В пожаре на проспекте Маршала Блюхера, который разгорелся в ночь с пятого на шестое декабря, удалось выжить кошке хозяйки. Животное упало с одиннадцатого этажа.

В Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 6 декабря произошел пожар в однокомнатной квартире, в результате чего погибла девушка. Однако хозяйке удалось спасти своего питомца. Об этом сообщает 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Маршала Блюхера загорелась однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Огонь уничтожил жилище по всей площади. На месте ЧП работали 22 человека личного состава и пять пожарных машин.