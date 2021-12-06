Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа

Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа
Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В пожаре на проспекте Маршала Блюхера, который разгорелся в ночь с пятого на шестое декабря, удалось выжить кошке хозяйки. Животное упало с одиннадцатого этажа.

В Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 6 декабря произошел пожар в однокомнатной квартире, в результате чего погибла девушка. Однако хозяйке удалось спасти своего питомца. Об этом сообщает 78.ru.

Из горящей квартиры девушка выбросила животное с 11-ого этажа и выпрыгнула сама, чтобы спастись. Хозяйка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а вот животному удалось выжить. Как пишут в социальных сетях «у кошки осталось еще 8 жизней».

Животное отдали на передержку соседям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Маршала Блюхера загорелась однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Огонь уничтожил жилище по всей площади. На месте ЧП работали 22 человека личного состава и пять пожарных машин.

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