При пожаре в квартире на Маршала Блюхера погиб один человек

При пожаре в квартире на Маршала Блюхера погиб один человек
Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Калининском районе Петербурга в ночь на 6 декабря произошел квартирный пожар, в котором погиб один человек.

В пресс-службе городского управления МЧС в понедельник утром сообщили, что жертвой пожара в квартире на проспекте Маршала Блюхера, дом №7/2 стала женщина.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 0:24. Загорелась однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Огонь уничтожил жилище по всей площади.

На месте ЧП работали 22 человека личного состава и пять пожарных машин. К 1:19 квартирный пожар потушили.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.

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