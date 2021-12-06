При пожаре в квартире на Маршала Блюхера погиб один человек

В Калининском районе Петербурга в ночь на 6 декабря произошел квартирный пожар, в котором погиб один человек.
В пресс-службе городского управления МЧС в понедельник утром сообщили, что жертвой пожара в квартире на проспекте Маршала Блюхера, дом №7/2 стала женщина.
Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 0:24. Загорелась однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Огонь уничтожил жилище по всей площади.
На месте ЧП работали 22 человека личного состава и пять пожарных машин. К 1:19 квартирный пожар потушили.
Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.