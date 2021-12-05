На КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал

На КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал
Фура горела на КАД. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место выезжали восемь пожарных.

Во Всеволожском районе вечером 5 декабря произошел пожар. Прямо на КАД горела фура. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент произошел на 52-м километре КАД недалеко от деревни Новосаратовка. Там по непонятной причине загорелся большегруз. На место выехали восемь пожарных и две единицы техники. Судя по снимкам, опубликованным в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», огнем была охвачена кабина транспорта.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Металлострое спасатели час тушили трехкомнатную квартиру. Из горящей квартиры спасатели вытащили двух человек. Их экстренно доставили в больницу.

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