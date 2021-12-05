В Металлострое спасатели час тушили трехкомнатную квартиру

В Колпинском районе Петербурга на улице Богайчука, 28 загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже. Пожар тушили час.

Первыми фотографиями о пожаре поделились очевидцы в группе Вконтакте «Вечерний Металлострой». Огонь со всей силы полыхал в квартире, а языки пламени выскальзывали из окон.

Уже позже удалось установить, что сообщение в экстренные службы поступило 5 декабря в 17:04. Спасатели оперативно выехали на место в составе 5 единиц техники от МЧС и 21 человек личного состава.

По прибытию на место выяснилось, что горит комната площадью 15 квадратных метров. Полностью устранить возгорание удалось в 17:59.

Как сообщает 78.ru, из горящей квартиры спасатели вытащили двух человек. Их экстренно доставили в больницу.

На настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.