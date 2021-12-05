При пожаре на Народной пострадал один человек

В воскресенье, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 12:50 мск.

На улице Народная, 90, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 13:07 мск. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, из горевшей на втором этаже квартиры спасли мужчину, которому в настоящий момент проводятся реанимационные действия. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».