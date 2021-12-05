При пожаре на Народной пострадал один человек

При пожаре на Народной пострадал один человек
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 12:50 мск.

На улице Народная, 90, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 13:07 мск. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, из горевшей на втором этаже квартиры спасли мужчину, которому в настоящий момент проводятся реанимационные действия. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».

невский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При пожаре на Народной пострадал один человек
Пожилым петербуржцам могут выплачивать деньги за вакцинацию
В Выборгском районе Петербурга мужчина убил своего 26-летнего сына
Похитившие полмиллиона долларов у мужчины на улице Турку совершили еще одно ...
Пенсионерка из Петербурга потеряла 7 млн, инвестировав их под проценты
Петербуржцы просят губернатора взять под контроль ситуацию с уборкой снега ...
В Петербурге привилось более 705 тысяч жителей старше 60 лет
Из горящей квартиры на Смоленской улице мужчина спас двух человек