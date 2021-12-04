Пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан

Пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан
Пожар случился на улице Красных Партизан. Фото: скриншот google/maps

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил квартиру жилого дома.

Возгорание случилось в субботу, 4 декабря, в доме №5 на улице Красных Партизан. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:44. К месту происшествия оперативно прибыли 15 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».

В 22:28 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга полыхали две бытовки. Строительные бытовки, размером 4х6 метров каждая, выгорели по всей площади. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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