Еще две бытовки полыхали у жилого дома на проспекте Патриотов

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил бытовку у жилого дома.

Возгорание случилось в субботу, 4 декабря, у дома №34 на проспекте Патриотов. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:14. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, две строительные бытовки, размером 4х6 метров каждая, выгорели по всей площади.

В 21:32 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одна бытовка загорелась у жилого дома в Приморском районе. Пожар случился у дома №19 на Орлово-Денисовском проспекте. Бытовка размером 2х5 метров выгорела по всей площади.