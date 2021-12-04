Бытовка более получаса полыхала у жилого дома в Приморском районе

Бытовка более получаса полыхала у жилого дома в Приморском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил бытовку у жилого дома.

Возгорание случилось в субботу, 4 декабря, у дома №19 на Орлово-Денисовском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:10. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, бытовка размером 2х5 метров выгорела по всей площади.

В 19:44 пожар ликвидировали. Причины случившегося и сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленинградской области 3 декабря произошел жесткий пожар, в результате которого погиб человек. Там днем загорелся частный дом на площади 120 квадратных метров. Личность и обстоятельства смерти пока не установлены.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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