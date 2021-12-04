В Радофинниково в огне погиб мужчина

Личность и обстоятельства смерти пока не установлены.

В Тосненском районе 3 декабря произошел жесткий пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Радофинниково. Там днем загорелся частный дом на площади 120 квадратных метров. На место прибыли пожарные, которые примерно за два часа ликвидировали возгорание. Среди обгоревших конструкций обнаружили тело погибшего, личность которого пока что не установлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморской 15 пожарных тушили деревянный дом. В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.