На Приморской 15 пожарных тушили деревянный дом

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня, 4 декабря, произошел пожар в деревянном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Приморская. Там по непонятной причине загорелся частный дом размером 8х8 метров. На место прибыли три единицы техники и 15 пожарных. Они потушили огонь примерно за полчаса. Известно, что выгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, зато, кажется, никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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