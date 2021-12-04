На Приморской 15 пожарных тушили деревянный дом

На Приморской 15 пожарных тушили деревянный дом
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня, 4 декабря, произошел пожар в деревянном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Приморская. Там по непонятной причине загорелся частный дом размером 8х8 метров. На место прибыли три единицы техники и 15 пожарных. Они потушили огонь примерно за полчаса. Известно, что выгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, зато, кажется, никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Суздальском проспекте загорелась иномарка.

новости СПб пожар приморский район


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Приморской 15 пожарных тушили деревянный дом
Большая часть петербуржцев недолюбливают свое руководство на работе
Билеты на долгожданные концерты Оксимирона в Петербурге раскупили за семь часов
На Жени Егоровой неизвестные напали с ножом на мужчину, чтобы ограбить
Рестораторы Петербурга заявили, что вынуждены повышать цены
В Пулково в субботу задержан один авиарейс
На Суздальском проспекте загорелась иномарка
В Венгрии оценили эффективность «Спутника V»