На проспекте Стачек спасатели тушили автомобиль

В Кировском районе Петербурга в ночь с 6 на 7 декабря загорелся автомобиль. Его оперативно потушили прибывшие спасатели.

На проспекте Стачек, недалеко от дома 170 загорелся автомобиль марки «Audi».

Сообщение в экстренные службы поступило в 00:35. На место происшествия было отправлено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что салон автомобиля выгорел по всей площади. Причина пожара на настоящий момент неизвестна.

Спасатели потушили возгорание в час ночи. О пострадавших не сообщалось.

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