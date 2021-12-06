На проспекте Стачек спасатели тушили автомобиль

На проспекте Стачек спасатели тушили автомобиль
На проспекте Стачек спасатели тушили автомобиль. Фото: "Яедекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга в ночь с 6 на 7 декабря загорелся автомобиль. Его оперативно потушили прибывшие спасатели.

На проспекте Стачек, недалеко от дома 170 загорелся автомобиль марки «Audi».

Сообщение в экстренные службы поступило в 00:35. На место происшествия было отправлено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что салон автомобиля выгорел по всей площади. Причина пожара на настоящий момент неизвестна.

Спасатели потушили возгорание в час ночи. О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пожаре на проспекте Маршала Блюхера выжила кошка. Хозяка в последний момент скинула ее с 11 этажа. В Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 6 декабря произошел пожар в однокомнатной квартире, в результате чего погибла девушка. Однако хозяйке удалось спасти своего питомца.

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