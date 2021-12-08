Владельца «Рив Гоша» и его супругу задержали в Петербурге

Владельца «Рив Гоша» и его супругу задержали в Петербурге
Бизнесмена и его жену пришлось задержать. Фото: pixabay.com

Собственника «Рив Гоша» заподозрили в краже свыше 2 млрд рублей. Мошенничество могло быть совершено давно.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие считает, что владелец «Рив Гоша» мог украсть у «Сбербанка» 2,3 млрд рублей.

Так, в среду, 8 декабря, в Северной столице Следственным комитетом России был задержан собственник парфюмерной компании вместе с супругой. Оба могут быть причастны к мошенничеству в особо крупном размере. Потенциальная сумма хищения составляет 2,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что кроме «Рив Гоша» предприниматель владеет и крупным интернет-ритейлером «Юлмарт».

В данный момент бизнесмен и его жена находятся в главном здании комитета. Оба проходят по делу об особо крупном мошенничестве, расследование по которому началось совсем недавно.

Сообщается, что некоторое время назад «Юлмарт» взял кредит у «Сбербанка» на 2,3 млрд рублей, чтобы поддержать свой бизнес. Однако ритейлер не смог удерживать позиции на рынке в связи с разногласиями крупных акционеров, из-за чего закрылся в начале прошлого года. При этом, претензии банка никуда не делись, а вот денежных средств на погашение кредита у владельца «Рив Гоша» не осталось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глава петербургской Федерации вольной борьбы задержан по делу об убийстве.

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