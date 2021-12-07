Экс-глава петербургской Федерации вольной борьбы задержан по делу об убийстве

Правоохранительные органы Петербурга задержали Владимира Кулибабу, который в 2000-х возглавлял Федерацию вольной борьбы города и был помощником главы Олимпийского комитета РФ.

Как сообщает 78.ru, в 2010 году Кулибаба уже был фигурантом уголовного дела об организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако через несколько лет присяжные признали его невиновным, и Кулибабу отпустили из-под стражи.

Сейчас его задержали в рамках уголовного дела по статье об убийстве. По информации издания, Кулибабу подозревают в двойном убийстве, которое произошло в августе 1993 года во дворе на улице Фрунзе. Тогда неизвестные расстреляли иномарку. При стрельбе погибли двое мужчин, в том числе криминальный авторитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в кабинет экс-главы Калининского района Ивана Громова пришли с обыском.