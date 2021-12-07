В кабинет экс-главы Калининского района Ивана Громова пришли с обыском

В кабинете ушедшего накануне в отставку главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова сегодня проходит обыск. Как стало известно Gazeta.SPb, ОБЭП СПБ и ГУ МВД по Петербургу и области обыскивают кабинет экс-главы в здании районной администрации по адресу Арсенальная наб., дом 13. Претензий к самой администрации района, судя по всему, нет, речь идет только о самом Громове.

Что касается его вчерашней отставки, то, как сообщил корреспонденту Gazeta.SPb источник, это «совершенно кинематографическая сериальная история».

Напомним, накануне чиновник подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию, и его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил меньше месяца, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района. Многие связывают его уход с провалом проекта шеринг-дворников на территории Калининского района