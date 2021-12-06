Иван Громов покинул пост главы администрации Калининского района

Иван Громов покидает пост главы Администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации города, глава администрации Калининского района Иван Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию.

«Просьба Ивана Громова удовлетворена», — говорится в сообщении

О временной замене Громова информации нет. До Калининского района он на протяжении пяти лет возглавлял администрацию Петроградского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кто занял новый пост замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. На пост зампреда комитета назначили Юлию Киселеву. До этого она занимала должность замглавы руководителя администрации губернатора Петербурга.