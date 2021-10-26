Юлия Киселева заняла пост замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Петербург

В комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы изменения.
На пост зампреда комитета назначили Юлию Киселеву. До этого она занимала должность замглавы руководителя администрации губернатора Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.
Киселева уже работала в комитете до весны 2013 года. Пять лет чиновница занимала пост главы администрации Василеостровского района.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на совете фракций объявил, что в ЗакС внесли кандидатуру Анатолия Повелия на должность вице-губернатора по вопросам городского хозяйства и жилищной политике. Согласования с фракциями и рассмотрение вопроса планируется на среду, 27 октября. Анатолий Повелий — глава администрации Колпинского района.