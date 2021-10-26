Юлия Киселева заняла пост замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Петербург

Пять лет Юлия Киселева занимала пост главы администрации Василеостровского района. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Пять лет Юлия Киселева занимала пост главы администрации Василеостровского района. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы изменения.

На пост зампреда комитета назначили Юлию Киселеву. До этого она занимала должность замглавы руководителя администрации губернатора Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.

Киселева уже работала в комитете до весны 2013 года. Пять лет чиновница занимала пост главы администрации Василеостровского района.