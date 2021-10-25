В ЗакС внесли кандидатуру Повелия на должность вице-губернатора

В ЗакС внесли кандидатуру Повелия на должность вице-губернатора
Согласования с фракциями и рассмотрение вопроса планируется на среду, 27 октября. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Сегодня, в понедельник, 25 октября, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на совете фракций объявил, что в ЗакС внесли кандидатуру Анатолия Повелия на должность вице-губернатора по вопросам городского хозяйства и жилищной политике.

Согласования с фракциями и рассмотрение вопроса планируется на среду, 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Анатолий Повелий — глава администрации Колпинского района. Женат, имеет двух детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное Собрание кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора города. В сфере ответственности нового вице-губернатора в случае его утверждения будут надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, благоустройство города.

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