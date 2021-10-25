Беглов выдвинул кандидатуру Повелия на пост вице-губернатора Петербурга

Беглов выдвинул кандидатуру Повелия на пост вице-губернатора Петербурга
Александр Беглов выдвинул кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора города. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное Собрание кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора города.

Об этом стало известно в понедельник, 25 октября. Как сообщила пресс-служба Смольного, в сфере ответственности нового вице-губернатора в случае его утверждения будут надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, благоустройство города, а также вопросы, касающиеся хозяйства, жилищной политика, а также государственной политики города.

В настоящее время Анатолий Повелий является главой администрации Колпинского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 октября Александр Беглов направил на согласование в Законодательное Собрание кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора Северной столицы.

Александр Беглов Анатолий Повелий новости СПб


 

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