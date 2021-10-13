Петербургские депутаты одобрили кандидатуру Мейксина на должность вице-губернатора

Депутаты петербургского ЗакСобрания одобрили кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора.

Кандидатуру главы Центрального района Максима Мейксина рассматривали на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со СМИ, проведения государственной политики в сфере развития государственного управления в районах города. Голосование прошло на очередном заседании парламента в среду, 13 октября.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, парламентарии одобрили кандидатуру Мейксина большинством голосов. Высказались против только два депутата.

Максим Мейксин с октября 2012 года работал замглавы комитета экономического развития Петербурга. С января 2013 года стал председателем комитета по промышленной политике и инновациям. В январе 2019 года его назначили советником губернатора Петербурга. Через месяц он занял пост главы администрации Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обсудят депутаты ЗакСа 13 октября.