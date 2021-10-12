Городской бюджет и кандидатура Мейксина на должность вице-губернатора: что обсудят депутаты ЗакСа 13 октября

В среду, 12 октября, в Петербурге пройдет очередное заседание Законодательного Собрания. Депутаты обсудят городской бюджет, бюджет территориального фонда ОМС и кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора.

Парламентарии в первом чтении рассмотрят законопроект об осенней корректировке бюджета Петербурга на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Документом предлагается увеличить доходную часть бюджета с 651,7 млрд рублей до 782,5 млрд рублей, расходную часть — с 741,4 млрд рублей до 786,1 млрд рублей, а также сократить дефицит бюджета до 3,6 млрд рублей.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, благодаря росту собственных доходов бюджета и увеличению помощи Северной столице из федерального бюджета у города появляется возможность направить дополнительные средства на медицину, реализацию социальных и жилищных программ города, а также сдерживание роста коммунальных тарифов.

На лечение пациентов с COVID-19 пойдет более 6 млрд рублей. Еще 7 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми. Более 8 млрд рублей добавят на реализацию жилищных программ. Порядка 1,3 млрд рублей пойдет на приобретение двух новых детских садов и строительство Лиговского путепровода.

Также пройдет первое чтение законопроекта о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Кроме того, ЗакС рассмотрит кандидатуру главы администрации Центрального района Максима Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со СМИ, проведения государственной политики в сфере развития государственного управления в районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Мейксина на должность вице-губернатора Северной столицы.