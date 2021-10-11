ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Мейксина на должность вице-губернатора Северной столицы

ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Мейксина на должность вице-губернатора Северной столицы
Максим Мейксин с 18 февраля 2019 года возглавляет администрацию Центрального района. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Документы по Максиму Мейксину пришли в Законадательное Собрание. Вопрос будет рассмотрен на заседании в среду, 13 октября.

ЗакС Северной столицы рассмотрит кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со средствами массовой информации, проведения государственной политики в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на Совете фракций.

Соответствующее представление на согласование поступило сегодня в петербургский парламент от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Максим Мейксин с 18 февраля 2019 года возглавляет администрацию Центрального района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов вошел в тройку лидеров по числу упоминаний в СМИ.

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