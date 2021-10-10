Глава Петербурга включен в ТОП-3 медийных губернаторов страны

В сентябре губернатор Александр Беглов обратил на себя внимание СМИ около18 тыс. раз. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В сентябре губернатор Александр Беглов обратил на себя внимание СМИ около18 тыс. раз. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В сентябре Александр Беглов вошел в тройку лидеров по числу упоминаний в СМИ, заняв почетное место между двух столичных коллег, рассказал «78.ru» со ссылкой на «Медиалогию».

Губернатора Северной столицы СМИ упомянули 17 979 раз, таким образом, его медиаиндекс составляет 203 011. Пальму первенства удерживает мэр Москвы Сергей Собянин, о котором СМИ в сентябре рассказали 56 701 раз. Третье место у губернатора Московской области Андрея Воробьева, которого журналисты упоминали 30 442.

Более всего сообщений связано с сентябрьской встречей губернатора Петербурга Александра Беглова с главой государства Владимиром Путиным, которая проходила в онлайн-формате. Беглов поддержал инициативу Путина о выплате блокадникам по 50 тыс. рублей. Речь также шла о переезде и постановке на налоговый учет ПАО «Газпром» в городе на Неве.

Другим ярким медийным событием стало обращение губернатора города к жителям Петербурга в День памяти жертв блокады Ленинграда. В этом году, 8 сентября, отмечалось 80-летие даты. Глава Петербурга посетил Пискаревское кладбище, где во время торжественно-траурной церемонии возложил цветы в честь погибших во время блокады.

Ранее Gazeta.SPb писала, Минприроды обратилось в правительство России с инициативой оценки работы губернаторов по организации ими раздельного сбора мусора.