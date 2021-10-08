Губернаторов будут оценивать в Минприроды по «мусорным» показателям. Беглову грозит «двойка»

Губернаторов будут оценивать в Минприроды по &#171;мусорным&#187; показателям. Беглову грозит &#171;двойка&#187;
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга

Минприроды обратилось в правительство РФ с инициативой оценки работы губернаторов по организации ими раздельного сбора мусора. Будут изучаться такие показатели, как доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора, число обустроенных контейнерных площадок в регионе. Тут Петербургу хвастаться нечем – губернатор Александр Беглов фактически провалил мусорную реформу.

Мусороперерабатывающих заводов в городе не хватает, с раздельным сбором отходов тоже большие проблемы – зачастую отходы по фракциям не делятся, вторсырье не перерабатывается. Все это может привести к тому, что городу грозит сокращение финансирования нацпроектов.

Северная столица должна внедрить новую систему обращения с отходами до начала 2022 года. Пока что город к реализации мусорной реформы не готов и вряд ли успеет подготовиться к следующему году.

Так, региональной программы по обращению с отходами нет. Утвержденная схема по работе с ТКО не согласована с подобной схемой в Ленобласти. Реальные потоки мусора таковы, что объектам переработки просто не хватает мощности. Система раздельного сбора отходов в городе не налажена, а реализация всех этапов мусорной реформы за оставшиеся три месяца вряд ли возможна.

По оценкам специалистам, при оптимистичном сценарии реформа может быть реализована в Санкт-Петербурге не ранее четвертого квартала 2023 года.

Напомним, в начале сентября стало известно, что АО «Невский экологический оператор» было выбрано региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге. Договор на 10 лет с ним заключил Комитет по природопользованию Петербурга. Заявку другого участника — ЛОЭК — признали не соответствующей требованиям, его жалобу на условия отбора также признали необоснованной. Стоимость контракта на 10 лет составляет 131 млрд рублей.

единый оператор минприроды мусор мусорная реформа


 

Новости партнеров
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернаторов будут оценивать в Минприроды по «мусорным» ...
Осенние каникулы в Ленобласти продлили из-за коронавируса и ОРВИ
Дебоширы в карцере, а пострадавшему может понадобиться коррекция зрения: ...
В аэропорту Пулково 8 октября задержали семь рейсов
Финансировавшего террористов петербуржца приговорили к 6 годам колонии
Петербуржцы побаиваются: выбраны 5 территорий, которые вскоре благоустроят
Авторы проекта благоустройства сквера на Карповке ответили на критику ...
Восемь верных признаков того, что мужчина в тебя влюблен