Губернаторов будут оценивать в Минприроды по «мусорным» показателям. Беглову грозит «двойка»

Минприроды обратилось в правительство РФ с инициативой оценки работы губернаторов по организации ими раздельного сбора мусора. Будут изучаться такие показатели, как доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора, число обустроенных контейнерных площадок в регионе. Тут Петербургу хвастаться нечем – губернатор Александр Беглов фактически провалил мусорную реформу.

Мусороперерабатывающих заводов в городе не хватает, с раздельным сбором отходов тоже большие проблемы – зачастую отходы по фракциям не делятся, вторсырье не перерабатывается. Все это может привести к тому, что городу грозит сокращение финансирования нацпроектов.

Северная столица должна внедрить новую систему обращения с отходами до начала 2022 года. Пока что город к реализации мусорной реформы не готов и вряд ли успеет подготовиться к следующему году.

Так, региональной программы по обращению с отходами нет. Утвержденная схема по работе с ТКО не согласована с подобной схемой в Ленобласти. Реальные потоки мусора таковы, что объектам переработки просто не хватает мощности. Система раздельного сбора отходов в городе не налажена, а реализация всех этапов мусорной реформы за оставшиеся три месяца вряд ли возможна.

По оценкам специалистам, при оптимистичном сценарии реформа может быть реализована в Санкт-Петербурге не ранее четвертого квартала 2023 года.

Напомним, в начале сентября стало известно, что АО «Невский экологический оператор» было выбрано региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге. Договор на 10 лет с ним заключил Комитет по природопользованию Петербурга. Заявку другого участника — ЛОЭК — признали не соответствующей требованиям, его жалобу на условия отбора также признали необоснованной. Стоимость контракта на 10 лет составляет 131 млрд рублей.