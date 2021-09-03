Смольный подписал соглашение с региональным оператором по обращению с мусором

Смольный подписал соглашение с региональным оператором по обращению с мусором
В скором времени в комитете по тарифам от нее ждут бумаги, необходимые для расчета тарифа регионального оператора. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.

АО «Невский экологический оператор» стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северной столицы. Договор на 10 лет с ним заключил Комитет по природопользованию Петербурга.

Организация должна начать выполнять свои обязанности не позднее начала января следующего года. В скором времени в комитете по тарифам от нее ждут бумаги, необходимые для расчета тарифа регионального оператора. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Итоги конкурса на статус регионального оператора подвели в августе. Заявку другого участника — ЛОЭК — признали не соответствующей требованиям, его жалобу на условия отбора также признали необоснованной. Стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Центрального района Северной столицы жалуются на вечные очереди и мусор у Единого миграционного центра на Красных Текстильщиков №10-12.

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