Петербуржцы жалуются на постоянные очереди и мусор у ЕМЦ на Красных Текстильщиков

Люди ждут, что когда-то оформление разрешений на работу для мигрантов перенесут на Госуслуги. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Люди ждут, что когда-то оформление разрешений на работу для мигрантов перенесут на Госуслуги. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жители Центрального района Северной столицы жалуются на вечные очереди у Единого миграционного центра на Красных Текстильщиков №10-12.

Петербуржцы говорят, что они каждый день видят кучу посторонних людей в своем дворе и на улицах рядом, множество чужих машин и мусор. Люди ждут, что когда-то оформление разрешений на работу для мигрантов перенесут на электронный и более удобный формат — Госуслуги. Об этом сообщает Peterburg2.

Они уверены, это самый лучший вариант для решения их проблемы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга в кафе произошла драка с участием мигрантом. В полицию сообщили, что в кафе на проспекте Косыгина, 25, подрались посетители. В ход пошли ножи и вилки. В результате трое граждан Узбекистана в возрасте от 29 до 39 лет попали в больницу.