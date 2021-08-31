В кафе на Косыгина мигранты устроили массовую драку

В Красногвардейском районе Петербурга в кафе произошла драка с участием мигрантом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 30 августа. В полицию сообщили, что в кафе на проспекте Косыгина, 25, подрались посетители. В ход пошли ножи и вилки.

В результате трое граждан Узбекистана в возрасте от 29 до 39 лет попали в больницу. Двоих после оказания медицинской помощи впоследствии отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 19 июля, в 21:45 на Московском проспекте у дома 1 произошел конфликт между гражданами Таджикистана, в результате которого один из них пустил в ход нож.