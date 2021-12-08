Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег

Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег
Альпака впервые увидела снег. Фото: скриншот "Вконтакте" "Ленинградский зоопарк"

Для Шарлотки зима 2021 года стала первой в ее жизни.

Альпака сначала напугалась высоких сугробов, а потом привыкла. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

В зверинце показали впечатления Шарлотки от первого в ее жизни снега. Животному всего 6,5 месяцев, зиму оно видит впервые.

Сотрудники зоопарка вовсе не боятся, что альпака простудиться, ведь Шарлотка отрастила себе густую длинную шубку. Сначала зверушка испугалась снега, вернее, животное не признало территорию зоопарка, однако потом пообвыкла и с удовольствием носилась по сугробам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области у Выборгского замка бродит лиса. Животное искало выход. Пользователи сети не на шутку испугались.

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