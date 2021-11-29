У Выборгского замка бродит лиса: животное ищет выход

В Ленинградской области в Выборге заметили лису.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 29 ноября, на острове Выборгского замка ходит лиса. Животное, по информации очевидца, пытается выбраться с территории, однако пока млекопитающему этого не удалось.

Сердобольные пользователи сети пишут, что неплохо бы покормить лисичку, однако другие комментаторы утверждают, что тогда зверя будет не выгнать с территории.