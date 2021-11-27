Американка на борту самолета покормила кота грудью

Американка на борту самолета покормила кота грудью
На борту самолета она достала питомца из переноски и начала кормить его грудью. Фото: unsplash

Пассажирка рейса в Соединенных Штатах покормила грудью своего кота прямо на борту самолета. За это ей вынесли предупреждение.

Как сообщает The Sun, женщина вместе с котом летела рейсом американской авиакомпании Delta AirLines до города Атланта (штат Джорджия). На борту самолета она достала питомца из переноски и начала кормить его грудью. Экипаж попросил поместить кота обратно в сумку, но пассажирка не стала этого делать.

Пилот воздушного судна передал в аэропорт информацию о том, что женщина отказалась убирать животное. По прилету с ней побеседовали сотрудники службы безопасности. Женщина отделалась предупреждением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан.

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Американка на борту самолета покормила кота грудью
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