Пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан

Пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан
Роды приняли бортпроводники. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан, экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за родившей на борту пассажирки.

Об этом сообщает ТАСС. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Северной столицы в Наманган, сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за родов пассажирки.

Решение уйти с курса и посадить самолет в Нижнем Новгороде принял командир рейса. Ребенок родился на борту воздушного судна, роды приняли бортпроводники. Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково утром задержали два самолета. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нового Уренгоя и Ташкента.

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