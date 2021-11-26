В аэропорту Пулково утром задержали два самолета

В аэропорту Пулково утром задержали два самолета
В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня утром, 26 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нового Уренгоя и Ташкента. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Ямал» до Нового Уренгоя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:20, однако время вылета сдвинули почти на шесть часов — до 9:00.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до столицы Узбекистана. Вылет был назначен на 6:20, но его отложили до 7:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закроют движение по двум улицам.

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