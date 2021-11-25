В Петербурге закроют движение по двум улицам

В Петербурге закроют движение по двум улицам
Движение будет ограничено. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с 26 ноября частично закрывается движение по Омской улице и Перевозному переулку.

В пресс-службе ГАТИ сообщили, что с пятницы для автомобилистов закроют движение по нечетной стороне Омской улицы на участке от Торжковской улицы до Ланского шоссе. Улицу откроют после 3 июля 2022 года. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

Также с 26 ноября перекроют участок Перевозного переулка от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта. До 25 января 2022 года здесь будут прокладывать теплосеть.

Кроме того, сообщается об ограничении движения с 27 ноября по 12 декабря по Дальневосточному проспекту между улицами Зольная и Гранитная. Причина — ремонт дорожного покрытия в зоне трамвайных путей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки боевика «Самая большая луна» ограничат проезд по Арсенальной набережной.

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