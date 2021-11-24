Съемки боевика «Самая большая луна» ограничат проезд по Арсенальной набережной

Съемки боевика &#171;Самая большая луна&#187; ограничат проезд по Арсенальной набережной
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

В Петербурге съемки боевика «Самая большая луна» помешают свободному проезду по Арсенальной набережной.

В пресс-службе комитета по транспорту сегодня сообщили, что ограничение движения будет введено с 6 утра 27 ноября до полуночи 28 ноября. Проезд будет затруднен у дома №1 по Арсенальной набережной в направлении Арсенальной улицы.

Фантастический боевик «Самая большая луна» снимает режиссер Алексей Попогребский. В главных ролях — Никита Касьяненко, Симона Куст, Владимир Гарцунов, Аристарх Венес, Светлана Ходченкова и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 19 и 20 числа в Северной столице начнут действовать новые ограничения на дорогах. С 19 по 25 ноября автомобилисты не смогут проехать по Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей.

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