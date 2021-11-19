В Петербурге ограничен проезд по Капитанской улице

В Петербурге ограничен проезд по Капитанской улице
В Петербурге ограничен проезд по Капитанской улице. Фото: "Яндекс.Карты"

С 19 и 20 числа в Северной столице начнут действовать новые ограничения на дорогах.

С сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения на дорогах Петербурга. Об этом информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 19 по 25 ноября автомобилисты не смогут проехать по Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей.

Завтра, 20 ноября, сразу несколько ограничений предстоит учесть жителям города. Так, из-за дорожных работ перекроется Забалканский проезд до 20 декабря. Ремонт трамвайных путей закроет для водителей перекресток улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара и сквозное движение по Загребскому бульвару до 1 декабря. По Подольской улице от Клинского проспекта до Малодетскосельского проспекта также нельзя будет проехать вплоть до 27 ноября.

С 25 ноября закроется направление движения транспорта от Софийской улицы к границе посёлка Шушары, а с 26 ноября по 20 декабря закроется участок Морской набережной у улицы Кораблестроителей.

В начале декабря, со 2 по 25 число будет перекрыт для транспорта перекрёсток улицы Ярослава Гашека и Будапештской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в связи с производственными работами с 19 до 22 ноября будет изменено движение трамваев № 24 и 27.

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