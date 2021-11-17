На улице Бабушкина закрывается трамвайное движение

Два трамвайных маршрута изменятся по улице Бабушкина. Фото: pixabay.com

Два трамвайных маршрута изменятся по улице Бабушкина. Фото: pixabay.com

В Петербурге из-за производственных работ с 19 до 22 ноября будет изменено движение трамваев № 24 и 27.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, аварийно-восстановительные работы на сетях коммуникаций закроют движение двух трамваев с 01:40 19 ноября до 04:30 19 ноября по улице Бабушкина у дома № 133, корпуса 1.

Теперь трамвай №24 будет следовать от конечной станции «Трамвайный парк имени Володарского» по действующей трассе до конечной станции «Перекупной переулок».

Кроме этого, трамвай №27 будет двигаться от конечной станции «Проспект Солидарности», по действующей трассе до до конечной станции «Трамвайный парк имени Володарского». Это с учетом закрытия проспекта Солидарности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за работ Водоканала движение по Большой Конюшенной закрыто третий день.