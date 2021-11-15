Из-за работ Водоканала движение по Большой Конюшенной закрыто третий день

Коммунальная авария у дома 5 по Большой Конюшенной улице случилась в ночь на 13 ноября. Фото: скриншот "Питерский блогер"/ВК

Коммунальная авария у дома 5 по Большой Конюшенной улице случилась в ночь на 13 ноября. Фото: скриншот "Питерский блогер"/ВК

Коммунальная авария на три дня перекрыла движение по Большой Конюшенной улице.

Аварийные бригады Водоканала третий день проводят работы по устранению последствий прорыва трубы на Большой Конюшенной улице. Автомобилистам закрыто движение от площади до дома 13.

Как пишет «Фонтанка», работы по устранению дефекта на магистрали планируют завершить сегодня к 20 часам. После этого будут восстановлены благоустройство и дорожное покрытие. Все работы завершатся к 9 часам утра вторника.

Коммунальная авария у дома 5 по Большой Конюшенной улице случилась в ночь на 13 ноября. Проблемы с холодным водоснабжением до вечера наблюдались у жителей и заведений в 13 домах. Вскоре воду подключили через временную систему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что припаркованные машины оказались затоплены после прорыва трубы на Ленинском.